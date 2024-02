Naxçıvanda seçici fəallığı 82.09 faiz olub

Növbədənkənar Azərbaycan Prezidenti seçkilərində Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə seçici fəallığı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 19:00-a olan məlumata görə, muxtar respublika üzrə seçici fəallığı 82.09 faiz olub.

Naxçıvanda ümumillikdə 234 408 nəfər səs verib. Muxtar respublika ərazisində fəaliyyət göstərən seçki dairələri üzrə saat 19:00-a olan seçici fəallığı barədə məlumatı təqdim edir:

1 saylı Şərur-Sədərək Seçki Dairəsi üzrə: 39 572 nəfər, 82.76%;

2 saylı Şərur-Kəngərli Seçki Dairəsi üzrə: 39 482 nəfər, 82.21%;

3 saylı Babək-Şahbuz-Kəngərli Seçki Dairəsi üzrə: 39 217 nəfər, 82.36%;

4 saylı Naxçıvan şəhər Seçki Dairəsi üzrə: 38 800 nəfər, 82.05%;

5 saylı Babək-Naxçıvan-Culfa Seçki Dairəsi üzrə: 39 417 nəfər, 82.04%;

6 saylı Ordubad-Culfa Seçki Dairəsi üzrə: 37 920 nəfər, 81.14%.

