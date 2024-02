Əmək münasibətləri prosesində işçi və işəgötürən biri digərinə vurduğu ziyana görə qarşılıqlı maddi məsuliyyət daşıyırlar.



İşəgötürənin işçiyə ziyan vurması hallarına təcrübədə çox rast gəlinir.

Lakin həmin ziyanın işəgötürən tərəfindən ödənilməsi halları çox azdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ATV-nin “Xəbərin olsun” proqramı məsələ ilə bağlı süjet hazırlayıb.

Ətraflı videoda:

