Faciəvi şəkildə ölən uşaqların FOTOLARI

Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 8-i saat 13 radələrində Zaqatala rayonunun Göyəm kəndi ərazisində sürücü Emin İbrahimov “Mercedes” markalı avtomobillə üç məktəblini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı azyaşlılardan ikisi ölüb, biri isə ağır xəsarət alıb.

Qeyd edək ki, dünyasını dəyişənlər Göyəm kənd tam orta məktəbinin 5-ci sinif şagirdləri İsayev Ramazan Babək oğlu və Permadov Kamal Elçin oğludur.

Ağır xəsarət alan məktəbli isə İbrahimzadə İbrahim Əziz oğludur. Yaralı şagird Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və onun vəziyyəti ağır olaraq qalır.

Bakupost.az hadisə zamanı dünyasını dəyişən Ramazan və Kamalın, eləcə də, İbrahimin fotolarını təqdim edir:

