Seçkilərdə ən yüksək və ən aşağı seçici fəallığı göstərən dairələr məlum oldu

Azərbaycanda fevralın 7-də keçirilmiş növbədənkənar prezident seçkilərində ən yüksək və ən aşağı seçici fəallığı göstərən dairələr məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi saytında yerləşdirilən yekun məlumata əsasən, seçici fəallığının ən yüksək olduğu dairə 17 saylı Yasamal Üçüncü Seçki dairəsidir.

Bu dairədə seçici fəallığı 89,22 % olub.

Seçici fəallığının ən aşağı olduğu dairə isə 21 saylı Nəsimi-Binəqədi Seçki Dairəsidir. Burada seçici fəallığı 66.03 % təşkil edib.

