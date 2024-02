Kürdəmirdə baş verən qətlin yeni TƏFƏRRÜATI

Kürdəmirdə anası və iki həmkəndlisini bıçaqlayan şəxs narkotik aludəçisi olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən İlham Alıyev ailəsindən ayrılıbmış:

“O narkoman idi, güman ki, anası pul vermədiyi üçün onu öldürüb. Səsə gələn qonşusu Vüqar Məmmədovu da bıçaqlayıb. Daha sonra "Köhnə bazar" tərəfə gedib, geri qayıdandan sonra rastlaşdığı həmkədlisi Famil Şükürovu da çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirib".

Qeyd edək ki, hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində İ. Alıyev kənd ərazisində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Cavidan Mirzəzadə / Metbuat.az

