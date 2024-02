Pakistan Müsəlman Liqası-Nəvaz Partiyasının lideri, bir neçə dəfə ölkənin baş naziri olmuş Nəvaz Şərif özünü parlament seçkilərinin qalibi elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lahordakı iqamətgahı qarşısında tərəfdarlarına müraciət edən siyasətçi həmçinin yeni koalisiya hökuməti qurmağa hazır olduğunu bildirib. N.Şərifin sözlərinə görə, onun partiyası seçkilərdə ən böyük siyasi partiya olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.