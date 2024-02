“Qalatasaray” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul təmsilçisi “Hannover”dən Derrik Köhnü transfer edib. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 25 yaşlı müdafiəçi ilə 2026-cı ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.“Qalatasaray” Derrik üçün Almaniya klubuna 3, 350 milyon avro ödəniş edəcək.

Qeyd edək ki, almaniyalı futbolçu bu mövsüm "Hannover"də 21 oyuna 3 qol vurub, 6 qol ötürməsi edib.

