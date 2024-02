Məhkəmə Zaqatalada 2 azyaşlının ölümünə səbəb olan sürücü Emin İbrahimovla bağlı qərar verib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir.

Qeyd edək ki, Emin İbrahimovun sürücülük hüququ olmayıb.

