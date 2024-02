Daha üç cüdoçumuz Bakıdakı yarışda iştirak edəcək

Azərbaycanın daha üç cüdoçusu Bakıda keçiriləcək “Böyük Dəbilqə” turnirində iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Camal Qamzatxanov (+100 kq), Ramilə Əliyev və Şəfəq Həmidova (hər ikisi 48 kq) da tatamiyə çıxacaqlar.



Daha əvvəl 33 idmançının adı siyahıya daxil edilib.

Qeyd edək ki, “Böyük Dəbilqə” fevralın 16-18-i aralığında Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək. Çempion cüdoçu 1000, gümüş medalçı 700, üçüncü olan 500 reytinq xalı qazanacaq. Hazırda 64 ölkənin yarışda iştirakı təsdiqlənib.

