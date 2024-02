Bu gün Asiya Kubokunun qalibi bəlli olacaq

Bu gün futbol üzrə Asiya Kubokunun qalibi bəlli olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, finalda İordaniya millisi ilə turnirə ev sahibliyi edən Qətər yığması qarşılaşacaq. Həlledici görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

İordaniyalılar yarımfinalda Cənubi Koreyanı mübarizədən kənarlaşdıraraq tarixində ilk dəfə finala vəsiqə qazanıblar. Qətər seçməsi isə 1/2 finalda İranı üstələyib.

Qeyd edək ki, Asiya Kubokunun ümumi mükafat fondu 14,8 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Turnirin qalibi 5 milyon, finalda uduzan komanda 3 milyon dollar qazanacaq.

