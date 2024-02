Bu iki bürc həftənin ən şanslısı olacaq

Astroloqlar həftənin ən şanslı iki bürcünü açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, bürc dairəsinin iki nümayəndəsi üçün müsbət dəyişikliklər baş verəcək.

Əkizlər

Gələcək həftələr Əkizlər üçün dəyişiklik vaxtı olacaq. Bu günlərin öhdəlikləri müvəffəqiyyətə məhkumdur və yeni layihələr çox yaxında gəlir gətirməyə başlayacaq. Bürcün nümayəndələri daxil olan təkliflərə çox diqqətli olmalıdırlar.

Əqrəb

Ulduzlar da Əqrəblərə gülümsəyir. Onlara əsəbiləşməmək, rasional yanaşmanı rəhbər tutaraq işlərində düşüncəli və təmkinli olmaq tövsiyə olunur. Fakt budur ki, fevralda qəbul edilən qərarlar taleyüklü ola bilər. Yaradıcı potensialınızı inkişaf etdirmək xüsusilə düzgün olardı - bu yol sizi uğura aparacaq.

