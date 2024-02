“Roskosmos”un astronavtlar korpusunun komandiri Oleq Kononenko Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın göyərtəsində Bakının fotolarını çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

“Bakı. Küləklər şəhəri. Qum gözünüzə üfürür. Bakı. Alovlar şəhəri. Yanan Balaxanı”, - Kononenko məşhur rus şairi Vladimir Mayakovskidən sitat gətirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.