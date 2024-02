Türkiyədə dollar rekord həddə bahalaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həftəyə artımla başlayan USD/TRY nisbəti 30,7010 səviyyəsinə çataraq tarixi maksimumunu yeniləyib.

Avro 0,2% artımla 33,1720 lirə, sterlinq isə 38,8010 lirə olub.

Qeyd edək ki, dollar indeksi 0,1% azalaraq 104 səviyyəsində qərarlaşıb.

