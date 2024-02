Fermerlər Moldova ilə Rumıniya sərhədindəki əsas keçid məntəqəsini bağlayıb

Moldova ilə Rumıniya arasındakı ən böyük sərhəd-keçid məntəqəsi “Leuşeni” fermerlər tərəfindən bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkə polisi məlumat yayıb.

“Leuşeni-Albitsa” sərhəd-keçid məntəqəsinə gedən yol fermerlər tərəfindən bağlanıb. Etirazçılara xəbərdarlıq edilib ki, onlar bu addımları ilə vətəndaşların sərbəst hərəkət hüququnu məhdudlaşdırırlar”, - məlumatda qeyd edilib.

Bildirilib ki, fermerlər vəd olunan 23 milyon dollarlıq təzminatın sürətləndirilməsini və danışıqlara başlanılmasını tələb edərək etiraz aksiyalarına başlayıblar. Etirazçıların sözlərinə görə, kənd təsərrüfatında vəziyyət heç vaxt indiki qədər çətin olmayıb.

