Bakıda “Toyota Prius” markalı avtomobilin sürücüsü alqışalayiq addım atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Görüntülərdən aydın olur ki, sürücü tullantıları yığan şəxsin ağır yükünü maşınla dartıb. Sürücünün bu hərəkəti izləyicilərin marağına səbəb olub.Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

