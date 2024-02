Əhmədin cinayət törətdiyi evdən yeni görüntülər - VİDEO

Bakıda bütün ailə üzvlərini xüsusi amasızlıqla qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun bacısı və onun 5 yaşlı qızını öldürdüyü ünvan məlum olub.

Qeyd edək ki, dünən saat 16:30 radələrində paytaxtın Xətai rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mehman Əhməd oğlu, 1977-ci il təvəllüdlü Əhmədova Bikə Bədəl qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Əhmədov Məhəmməd Mehman oğlu kəsici alətlə qətlə yetirilib. Ailə üzvlərini qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Mehman oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Ə. Əhmədov hadisədən öncə, digər ünvanda yaşayan bacısı Elmira Əhmədova və onun 5 yaşlı körpəsini öldürüb.

Metbuat.az qətl hadisəsinin törədildiyi ünvanın görüntülərini təqdim edir:



