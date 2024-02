Abşeron rayonunda 47 yaşlı usta işlədiyi evdə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1977-ci il təvəllüdlü Ramil Həsənov Pirəkəşkül qəsəbəsi ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evinin həyətində ölmüş vəziyyətdə aşkar edilib.

Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

