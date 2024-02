Gəncədə ata oğlu ilə birlikdə itkin düşdü

Gəncədə ata oğlu ilə birlikdə itkin düşüb



Metbuat.az-ın məlumatına görə, 15.02.2024-cü il tarix Gəncə şəhəri, Məhsəti qəsəbəsi, 23-cü küçədə yaşayan Əliyeva Lətifə Ələsgər qızı Gəncə şəhər BPİ-nin 2-ci PŞ-nə müraciət edərək, 12.02.2024-cü il tarixdə onunla eyni evdə yaşayan əri - 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Nəriman Süleyman oğlu və övladı - 2008-ci il təvəllüdlü Əlizadə Rəvan Nəriman oğlunun yaşadıqları evdən çıxıb naməlum istiqamətdə gedərək, itkin düşdüklərini bildirmişdir.

Faktla bağlı Gəncə şəhər BPİ-nin 2-ci PŞ-də araşdırma aparılır.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az

