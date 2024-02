Əhmədin müalicə aldığı deyilən xəstəxananın həkimi danışdı - VİDEO

Ailəsinin beş üzvünü öldürən 25 yaşlı Əhmədov Əhmədlə bağlı bir sıra iddialar ortaya çıxıb.

Metbuat.az RTV-yə istinadən xəbər verir ki, həmin iddialara görə, Əhməd 15 yaşında olarkən daha bir qətl hadisəsi törədib. Əhmədin cəza almaması məqsədi ilə ailəsi onun üçün "dəlilik kağızı" alıb. Bir müddət sonra isə "dəlilik kağızı" "sağlamlıq arayışı" ilə əvəz edilib. Həmin əvəzlənmənin "Respublika Psixiatriya Xəstəxanası"nda aparılıdığı iddia edilirdi. Həmin məlumatları dəqiqləşdirmək üçün iddialarda adı səslənən həkimlə əlaqə saxladıq.



Daha ətraflı süjetdə izləyə bilərsiniz.

