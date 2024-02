Müşahidə olunan isti havanın səbəbi açıqlandı

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov fevralın ilk ongünlüyündə Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-24, rayonlarda isə 22 dərəcəyədək isti qeydə alındığını bildirib.

"Qış fəslinə xarakterik olmayan anomal isti hava şəraitinin səbəbi sinoptik şəraitlə əlaqədar cənub istiqamətli isti hava axınının ölkə ərazisinə daxil olmasının təsiridir ki, bunun nəticəsində fevralın ilk ongünlüyündə Bakıda və Abşeron yarımadasında 22-24, rayonlarda isə 22 dərəcəyədək isti qeydə alındı."

"Fevral ayının ilk ongünlüyündə ölkə ərazisində müşahidə olunan mülayim hava qışdan çox yaz fəslini xatırlatdı. Belə ki, mülayim cənub istiqamətli küləklərin fonunda havanın temperaturu iqlim normasından 2-14 dərəcə yüksək olub.

Çoxillik meteoroloji müşahidə məlumatları və təhlillər göstərir ki, ötən illərin fevral ayında da belə anomal isti hava şəraiti müşahidə olunub. Bakıda və Abşeron yarımadasında 2023-ci ilin eyni dövründə havanın temperaturu 21 dərəcə, 2021-ci ildə 22 dərəcə, 2020-ci ildə isə 25 dərəcəyədək yüksəldiyi qeydə alınıb."

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.