Bu bitki orqanizmdə çox xəstəliyin qarşısını alır

Adaçayı orta əsrlərdə demək olar, bağ-bağçada yetişdirilən və hər kəsin yaxşı tanıdığı dərman bitkisidir.

Mətbuat. az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Adaçayının faydalı aşağıdakılar:

Depressiyaya yaxşı gəlir

Bədəndən zərərli toksinlərin çıxarılmasını təmin edir.

Beyin funksiyalarını yaxşılaşdırır

Bronxit və astma simptomlarını aradan qaldırır

Qaraciyəri təmizləyir

Sidik yollarının infeksiyasını müalicə etməyə kömək edir

Həddindən artıq tərləməni azaldır

Stressi azaldır və sakitləşir

Postmenopozal simptomları aradan qaldırır

Saçların ağarmasını ləngidir

Mantar infeksiyalarına qarşı istifadə olunur

Yaddaşı gücləndirir

Alzheimer xəstəliyinə qarşı köməkçi olaraq istifadə olunur

Qan şəkərini aşağı salır

Diş ətinin iltihabına qarşı istifadə olunur

Ağız yaralarının müalicəsində istifadə olunur

Sinir baş ağrılarını aradan qaldırır

Öd kisəsini aktivləşdirir

Qarqara suyu kimi istifade olunur

Boğaz ağrısını aradan qaldırır

Selülit problemini minimuma endirir.

Həzm sistemini qoruyur və ishala yaxşı gəlir.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



