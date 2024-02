Özbəkistanın Baş naziri Əli Əsədovu təbrik edib

Özbəkistan Nazirlər Kabinetinin sədri Abdulla Aripov Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədova təbrik məktubu ünvanlayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, A.Aripov Ə.Əsədovu Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Məktubda Azərbaycan-Özbəkistan dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə dövlət başçıları tərəfindən iki ölkə hökumətləri qarşısında qoyulmuş mühüm vəzifələrin həyata keçirilməsində sıx əməkdaşlığa ümid ifadə olunur.

A.Aripov, həmçinin nəqliyyat-logistika, energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı, mədəni-humanitar və digər sahələrdə əldə edilmiş razılaşmaların ardıcıl surətdə həyata keçiriləcəyinə əmin olduğunu qeyd edib.

