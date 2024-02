Emin Əmrullayevin arxiv görüntüsü yayıldı - FOTO

Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayevin arxiv fotosu yayılıb.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, dövlət rəsmisinin şəkili 11 il əvvəl çıxış etdiyi konfranslardan birində lentə alınıb.

Nazir həmin vaxtlar özəl təhsil müəssisəsinin keyfiyyətə nəzarət üzrə direktor müavini çalışıb.

2013-cü ildə TEDxBakı konfransı zamanı çəkilən fotoda Elm və Təhsil nazirinin 31 yaşı olub.

Xatırladaq ki, Emin Əmrullayev 1982-ci il dekabrın 30-da Bakıda anadan olub.

1999–2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının İnzibati İdarəetmə fakültəsində təhsil alıb, 2003-cü ildə bu ali təhsil müəssisəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

Prezidenti İlham Əliyevin 27 iyul 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Emin Əmrullayev Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.