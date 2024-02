Bakının Yasamal rayonu, “İnşaatçılar” prospektində yerləşən yaşayış binasının qazanxanasında baş verən partlayışın yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az Demokrat.az-a istinadla həmin görüntüləri təqdim edir:



Qeyd edək ki, 6 fevral 2024-cü il tarixində Bakının Yasamal rayonunda yaşayış binasının qazanxanasında partlayış baş verib. Hadisə İnşaatçılar prospektində qeydə alınıb. Partlayışın dalğasından ətrafdakı 11 minik avtomobilinə ziyan dəyib, 1 nəfər isə xəsarət alıb.

