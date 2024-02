Milli Məclisin deputatı Rüfət Quliyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputatın anası 87 yaşlı Tahirə Quliyeva vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

Qeyd edək ki, 3 ay əvvəl R.Quliyevin qardaşı professor Fərman Quliyev vəfat etmişdi.

