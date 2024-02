İsrail ordusunun Livanın cənubunda Hizbullah obyektlərinə zərbələr endirdiyi bildirilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Hizbullahın dörd obyekti vurulub.

Məlumata görə, bu, qarşı tərəfin hücumlarına cavab olub.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

