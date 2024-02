“Yaxşı qapıçıların həmişə belə səhvləri ola bilər. Belə bir səhvə baxaraq, qapıçını günahlandırmaq düzgün deyil. Şahruddin bizim çox yaxşı qapıçımızdır. Ondan gözləntilərimiz yüksəkdir. Dimdik ayaqdadır və qapımızdadır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Adana Dəmirspor”un prezidenti Murat Sancaka belə açıqlama verib.

Türkiyə klubunun rəhbəri “Türkiyədən futbol” verilişinə bağlanaraq gündəmi dəyərləndirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.