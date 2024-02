Ehtiyatda qalmaqdan yorulan Arda qərarını verdi

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelottinin çox oyun vaxtı vermədiyi Arda Güler icarəyə getmək variantını nəzərdən keçirməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelottidən gözlədiyi vaxtı ala bilməyən və ehtiyat oyunçular skamyasında qalmaqdan yorulan Arda başqa kluba getmək istəyir. Məlumata görə, “Real” rəhbərliyi də icarə variantını nəzərdən keçirməyə başlayıb.Bildirilir ki,“Real Madrid” Arda Güleri gələn mövsüm lazımi dəqiqələri ala biləcəyi kluba icarəyə göndərəcək.

İddialara görə, Arda üçün seçimlərdən biri hazırda “Real”da oynayan Brahim Diazın əvvəllər çıxış etdiyi “Milan”dır. Futbolçu ilə “Bayer Leverkuzen” və “Tottenhem” də maraqlanır.

