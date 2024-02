Bakıda məktəbdə yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın Xətai rayonu, Qaçaq Nəbi küçəsində yerləşən 17 saylı tam orta məktəbdə qeydə alınıb.

Hadisə yerinə FHN-in yanğınsöndürən qüvvələri cəlb olunub.

