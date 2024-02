Müğənni Gülay Zeynallı həyat yoldaşı Kamil Zeynallının Rusiyada həbs olunması ilə bağlı diqqət çəkən paylaşım edib.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən bildirir ki, Gülay baş verən hadisə ilə bağlı Kamil üçün dövlətimizin başçısından kömək istəyib:

"İnşallah bu da keçər. Prezidentimdən kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, Kamili yad ölkədə tək buraxmayın".



Qeyd edək ki, Kamil Zenallını Ermənistan Beynəlxalq axtarışa verdiyi üçün Moskvada hava limanında saxlanılıb.

