Kamil Zeynallı bu görüntülərə görə saxlanılıb - Erməni KİV

Kamil Zeynallının Moskvadan Bakıya qayıdarkən hava limanında saxlanılmasının səbəbləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni KİV-lər onun Ermənistan tərəfindən axtarışa verilməsinin səbəbi barədə iddialar irəli sürüb. Ermənilər iddia edir ki, K.Zeynallı guya 2020-ci il Vətən müharibəsində döyüşüb və erməni qocanı qətlə yetirib.

Ermənistan tərəfi bu iddia ilə Kamil Zeynallının saxlanılması barəsdə axtarış elan edib.

Xatırladaq ki, K. Zeynallı dünən Moskvadan Bakıya qayıdarkən “Domodedovo” hava limanında həbs edilib.

