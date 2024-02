“Azərişıq”dan sayğac kartları ilə bağlı AÇIQLAMA

Smart tipli sayğacların balansını artırmaq üçün kartları ən az 3 saniyə sayğaca yaxın saxlamaq lazımdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Azərişıq” ASC-nin Tədris və İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Araz Məmmədzadə 2023-cü ilin yekunlarına həsr edilmiş mətbuat konfransında deyib.

"Mətbuat vasitəsilə abonentlərə bir daha çağırış edərək demək istəyirik ki, smart sayğacların balansını artırmaq üçün kartları ən az 3 saniyə sayğaca yaxın saxlamaq lazımdır. Çünki oxunma prosesi gedən zaman kartın uzaqlaşdırılması, prosesin yarıda qalmasına səbəb olur. Bütün hallarda daxil olan müraciətlər araşdırılır", - Araz Məmmədzadə qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, 90% hallarda problem vətəndaşların kartlardan düzgün istifadə etməməsindən qaynaqlanır. Müraciətlərin 1-i sayğacların istehsal qüsurundan, 9%-i isə terminallardakı problemlərdən yarana bilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.