Bakının bu rayonları pərakəndə ticarətdə yüksək gəlir əldə edib - SİYAHI

2023-cü ildə Bakı şəhərində pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 35 milyard 572,9 milyon manatlıq məhsul satılıb.

Metbuat.az Bakı Şəhər Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstəricinin həcmi 2022-ci ilə nisbətən müqayisəli qiymətlərlə 7,6% artıb.

Ötən il paytaxt sakinləri ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatlarına 20 milyard 695 milyon manat (illik müqayisədə 2.3% çox), qeyri-ərzaq məhsullarına isə 14 milyard 877,9 milyon manat (illik müqayisədə 16% çox) vəsait xərcləyib.

Ötən il Bakı şəhərində ən yüksək pərakəndə ticarət dövriyyəsi dekabr ayında ( 5 milyard 832 milyon manat), ən aşağı dövriyyə isə aprel ayında (2 milyard 75 milyon manat) qeydə alınıb.

Məlumata görə, paytaxda satılmış məhsulların 99.8%-i (35 504,7 milyon manatı) özəl sektorunun təsərrüfat subyektləri tərəfindən satılıb.

Hesabat dövründə paytaxtın pərakəndə ticarət şəbəkələrində ən çox məhsul Nəsimi, Sabunçu və Nizami, ən az məhsul isə Pirallahı, Xəzər və Suraxanı rayonlarında satılıb.

