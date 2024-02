Virusa yoluxan insanın antibiotik qəbulu ziyandır - Nazirlikdən xəbərdarlıq

“Adi bir qızdırma zamanı apteklərdən antibiotik alıb istifadə edirlər. Əgər ağırlaşma baş verməyibsə, antibiotik qəbuluna icazə yoxdur”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov deyib.

“Qripə yoluxan insanın antibiotik qəbulu ziyanı çoxdur. Bakterial infeksiya yoxdursa antibiotik qəbulu əks-göstərişdir. Digər ağırlaşmalar zamanı antibiotiklərin qəbulu həkim məsləhəti ilə qəbul edilməlidir”.

İnfeksionist qeyd edib ki, mütəmadi olaraq antibiotik qəbulu orqanizmin bakteriyalara qarşı müqavimətini azalda bilər.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

