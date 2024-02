Yaz fəslinin gəlişi bu bürclərə uğur gətirəcək - Sevgi, pul

Astroloqlar düşünür ki, yaz fəslinin gəlişi bəzi bürclərə uğur gətirəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, Oxatan, Dolça və Əqrəb bürcləri qarşıdan gələn yaz fəslində iş həyatında və şəxsi münasibətlərdə uğurlu mərhələyə qədər qoyacaqlar. Oxatan - Bu bürc altında doğulan insanlar şəxsi münasibətlərdə çoxdandır xəyalını qurduqları hisslərə bu yaz qovuşa bilərlər. Eqoist qərarlardan uzaq durmaq lazım gələcək.

Dolça - Bu bürcdən olanlar yazın başlanğıcında maddi gəlirlə sevinəcəklər. İş həyatında müsbət gedişatı davam etdirmək üçün risk almaq lazımdır və Dolçalar bunu ən yaxşı bacaran insanlardır.

Əqrəb - Yaz aylarında ailə və dostluq münasibətlərinə diqqət etməlidir. Yığılıb qalan problemlərin həlli üçün ideal zamandır. Risk alsanız, şans sizin yanınızda olacaq.

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.