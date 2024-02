NATO müharibəyə qoşula bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə, Alyans Kiyevə silah tədarükünün koordinatoru rolunu öz üzərinə götürmək istəyir və Ukraynadakı münaqişədə birbaşa iştirakını açıq şəkildə bəyan edir.

M.Zaxarova Rusiya ilə Alyans arasında birbaşa toqquşmadan narahatlığını ifadə edib.

