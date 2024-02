Əlcəzairin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT) təqdim etdiyi Qəzzada atəşkəs qərarını 13 üzv dövlət dəstəklədiyi halda, əleyhinə səs verən yeganə ölkə ABŞ olub. İngiltərə səsvermədə iştirak etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qətnamədə dərhal humanitar atəşkəs, eləcə də bütün girovların dərhal və qeyd-şərtsiz azad edilməsi tələb olunur. “Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən biri olan ABŞ-ın veto qoyması səbəbindən qətnamə qəbul edilmədi”, - BMT-dən bildirilib.

