Mövlud Süleymanlı vəfat etdi

Xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi Mövlud Süleymanlı müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Metbuat az xəbər verir ki, bu barədə Bakupost.az -a yazıçının yaxınları bildirib.

Qeyd edək ki, bu günlərdə insult keçirən M.Süleymanlı xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. O, əməliyyat olunsa da vəziyyəti ağır idi.

Qeyd edək ki, Mövlud Süleymanlı 1943-cü il martın 18-də Ermənistan SSR-nin Kalinino rayonunun Qızıl Şəfəq kəndində (keçmiş adı "Cücəkənd") doğulub.

1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinə daхil olub, 1967-ci ildə oranı bitirib.

Ədəbiyyata ötən əsrin 70-ci illərində gəlmiş Mövlud Süleymanlı yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlayıb. Onun "Əllərim" adlı ilk şeiri 1964-cü ildə "Azərbaycan gəncləri" qəzetində çap olunub. Ədibin "Bir ünvan" adlı şeir kitabı da nəşr olunub.

1970-ci illərin ikinci yarısında ədibin bir-birinin ardınca hekayə və povestləri dərc edilib. 1979-cu ildə isə "Qar", "Yanğın", "Şanapipik", "Şeytan", "Dəyirman" hekayələrindən ibarət "Ayın aydınlığında" kitabı işıq üzü görüb. Bu hekayələr M. Süleymanlını xalqa cəmiyyət problemlərini zamanında görüb əks etdirən gözəl bir nasir kimi tanıdıb.

Ədib 1980-ci illərdən başlayaraq daha çox roman janrına müraciət edib. Onun "Köç", "Ceviz qurdu", "Səs" romanları çağdaş Azərbaycan romançılığının inkşafında bir pillədir.

1980-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü olan M.Süleymanlı "Şöhrət" və "Şərəf" ordenləri laureatıdır.

