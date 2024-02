Universitetdən dəm qazından zəhərlənən tələbələrlə bağlı açıqlama

Şəkidə altı tələbə dəm qazından zəhərlənib. Dəm qazından zəhərlənən şəxslərin Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialının tələbələridir.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, universitetdən bildirilib ki, hazırda filialın əməkdaşları tələbələrlə görüşdədirlər:



“6 nəfər tələbə dəm qazından zəhərlənib. Onlardan 2 nəfəri hazırda dərsdədirlər. Digər 4 nəfər tələbə isə ev şəraitində müalicə alırlar. Onların həyati təhlükələri yoxdur. Filialın əməkdaşları tələbələrlə görüş üçün onların evinə gediblər”.

