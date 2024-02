Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə təşkil olunacaq dünya çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv İsveçrənin qonağı olub.

Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 72:53.

Qeyd edək ki, yığma fevralın 25-də Bakıda Kosovonu qəbul edəcək.

