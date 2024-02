Siyəzən rayonunda məktəbdə 59 yaşlı kişinin meyiti tapılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Siyəzən Peşə Məktəbində baş verib. Məktəbin mühafizəçisi, 1965-ci il təvəllüdlü Qafarov Alim Mütəllim oğlunun meyiti iş otağında aşkarlanıb.

Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin yerli şöbəsinə aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

