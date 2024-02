Asiya Parlament Assambleyası (APA) sədrinin müavinləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Bakının ev sahibliyi etdiyi Asiya Parlament Assambleyasının (APA) 14-cü plenar sessiyasının fevralın 23-də keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb.



Plenar sessiya iştirakçılarının qərarına əsasən, Bəhreyn, İraq, Qətər, Rusiya Azərbaycanın sədrlik etdiyi Asiya Parlament Assambleyasının sədr müavinləri seçilib.

