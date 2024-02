“Qarabağ”ın Avropa Liqasının 1/8 finalında “Bayer”ə (Leverkuzen) qarşı keçirəcəkləri matçların vaxtı bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası ilk oyunu martın 7-də evdə keçirəcək.



Cavab qarşılaşması isə martın 14-də səfərdə baş tutacaq.

