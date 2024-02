Xalq artisti Röya Ayxan yeni fotosessiya etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Röya estetik əməliyyatdan sonra ilk dəfə kamera qarşısına keçib. Sənətçi yeni fotolarını “Bu Röya başqa olacaq” başlığı altında paylaşıb.

Fotoların müəllifi Orçun Mutludur.

