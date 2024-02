Bakıda qızın sevgilisinin avtomobilini yararsız hala salması iddia edilir.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə qızın "23 fevral" münasibəti ilə sevgilisinin "Kia" markalı avtomobilinin şüşələrini qırması əks olunub.



Fotoların üzərinə "23 fevral"a hədiyyə" yazılması iddiaları gücləndirir.

Qeyd edək ki, Rusiyada 23 fevral kişilər günü kimi qeyd olunur.

