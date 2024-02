Xalq artisti Niyaməddin Musayevin qızı Azərbaycandan köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi “Evdəkilərə salam” verilişində danışıb.

“Qızım Röya ailəsi ilə birgə Kanadaya köçdü. Ötən aydan gediblər”, - deyə, Musayev vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.