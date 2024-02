Bu gün Təbriz şəhərində milli fəallar “Qarabağ” futbol komandasının “Braqa” komandası üzərində qalibiyyətindən sonra dəstək vərəqələri paylayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” “Telegram” kanalı məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, milli fəallar “Birləşək” başlıqlı vərəqələrdə “Təbriz səni alqışlayır Qarabağ!” şüarlarını yazıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.