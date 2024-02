Bu sürücülər 1200 manat cərimələnəcək

Müntəzəm marşrutlar üzrə müqavilə olmadan sərnişin daşımalarını təşkil edənlər cərimələnəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov "Xəzər Xəbər"ə bildirib ki, avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili, şəhərlərarası və beynəlxalq marşrut üzrə sərnişin daşınması haqqında müqavilə müsabiqədə qalib gəlmiş daşıyıcı ilə bağlanır. Bu icazə olmadan sərnişindaşıma ilə məşğul olmaq qayda pozuntusu sayılacaq.

Buraxılış vəsiqəsi olmadan yük və qeyri-müntəzəm sərnişin daşınmasının təşkilinə görə də cərimələr tətbiq ediləcək. Tural Orucov deyir ki, sərnişin və yük daşımaları ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar Avtomobil Nəqliyyatı haqqında, eləcə də "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Qanunların tələblərinə uyğun olaraq Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən icazə almalıdırlar.

Mətbuat katibi əlavə edib ki, hazırda beynəlxalq və ölkədaxili yük, həmçinin qeyri-müntəzəm sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin uçota alınması heç bir təmas olmadan, tam elektron şəkildə həyata keçirilir. Ölkədaxili sifarişli daşımalar üçün icazələr yalnız elektron qaydada verilir və ödənişsizdir.

