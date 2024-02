Böyük Britaniya ölkəmizdəki səfiri Fergus Auld Xocalı faciəsi ilə bağlı özünün "X" hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bu gün Xocalı faciəsinin qurbanlarını bütün azərbaycanlılarla birgə yad edirəm.

Allah rəhmət eləsin!"

