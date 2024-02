Xocalı kədərini ürəyimizdə dərindən hiss edirik - Cahit Bağcı

"Xocalı faciəsinin 32-ci ildönümüdür. Xocalının ağrısı türk xalqında dərin bir yaradır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı "Ana harayı" abidəsini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, həmçinin qeyd edib:

"Kədərimiz davam edir. Bu kədəri ürəyimizdə dərindən hiss edirik. Bir tərəfdən bu kədəri yaşayarkən, digər tərəfdən Qarabağın işğaldan azad olunmasını, ərazi bütövlüyünün bərpa olmasına sevinirik. Antiterror tədbirləri ilə Azərbaycanın ərazi bötüvlüyü bərpa edildi. Xocalı faciəsində şəhid olanların,qətlə yetirilənlərin qisası alındı. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Xocalılı qardaşlarımız artıq öz doğma ata-baba yurdlarına geri dönə biləcəklər".

